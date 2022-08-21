التعليم العالي: 185 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية 2022

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أنّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 185 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجّهًا الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، كما لفت إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الإثنين الموافق 22/8/2022.

مساعدة الطلاب في التنسيق الإلكتروني

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي، أنّه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.