شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بعد حفلها في مهرجان قرطاج

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب تريند منصّات التواصل الاجتماعي، بعد إقامة حفلها الغنائي، مساء أمس السبت، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، الذي يقام خلال هذه الفترة في دولة تونس.

جاء حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج كان مليء باللقطات المميزة التي خطفت قلوب محبيها، والذين كانوا في انتظارها بعد غياب دام لفترة بسبب الأزمات التي عانت منها مؤخرًا.

شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند

كانت شيرين حريصة مع بداية دخولها الحفل على توجيه تحية خاصة لجمهورها، الذي رحبّ بها بشكلٍ كبيرٍ ومميز، قائلة لهم: «بحبكم أوي وحشتوني أنا كنت ميتة وحياتي رجعت بيكم»، وبكت شيرين وأعربت عن امتنانها لهذا الحب الذي رأته من قِبل جمهورها.

ورحبت شيرين بطبيبها الخاص الذي حرص على التواجد في حفلها الغنائي، ولم تكتفِ بهذا فحسب، لكنها حرصت على تقبيل يده، تقديرا منها له لمساعدتها في المرور من أزمتها التي مرت بها مؤخرا.

وقدّمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عددًا من أغانيها الخاصة وكان من بينها أغنية «آه ياليل» والتي انتشر لها فيديو منها وهي تتفاعل معها بشكل كبير ظنا من الجمهور أنها توجهها لأحد الاشخاص.

يذكر أن هناك كثيرًا من الفنانين تفاعلوا مع حفل شيرين، كان من بينهم الشاعر أيمن بهجت قمر، والذي كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» قال فيه: «اللي بتعمله شيرين عبد الوهاب النهارده فى مهرجان قرطاج بيثبت إنها بجد ست قوية وجدعة وصلبة، برافو يا شيرين الناس بتحبك أوي عيشي لنفسك ولفنك».