تدخل عاجل لأطباء مستشفى قنا الجامعي لإنقاذ مريضة من الأقصر

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفى قنا الجامعي، نجاح فريق طبي من وحدة مناظير الجهاز الهضمي بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي والكبد، وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، في إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني حالة من عدم الاستقرار في العلامات الحيوية، وآلام شديدة أعلى البطن، مع ارتفاع بنسبة الصفراء، وارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض بدرجة الوعي، وهبوط شديد بضغط الدم، وذلك في ضوء الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

مريضة من الأقصر بمستشفى قنا الجامعي

وبينما أشار «منصور» إلى أن المريضة حضرت من محافظة الأقصر، وتم استقبالها بمستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي، عبر هيئة الإسعاف، أوضح الدكتور حسام إسماعيل، رئيس قسم الأمراض الباطنة، أنه فور استقبال المريضة، وتوقيع الكشف الطبي عليها، وعمل جميع الفحوصات المعملية والأشعة، تبين اصابتها بمتلازمة مرضية تعرف بـ«خماسي رينولد»، بجانب وجود انسداد تام بالقناة المرارية الرئيسية، ومن ثم تم حجز المريضة بالعناية المركزة الباطنية، لعمل إنعاش وريدي، وضبط علاماتها الحيوية.

حالة طوارئ مستشفى قنا الجامعي

وأضاف الدكتور محمد تاج الدين، أستاذ مساعد الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، أن هذه الحالة تُعد من الطوارئ الطبية الخطيرة، التي تستوجب التدخل السريع بعمل منظار قنوات مرارية، الذي تم إجراؤه على الفور بعد استقرار العلامات الحيوية للمريضة، حيث تم نقلها الى مستشفى المعبر الجامعي، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وتم إجراء منظار قنوات مرارية مع تسليك للقناة المرارية، واستخراج عدة حصوات، وتركيب دعامة مرارية، وذلك بمعرفة الدكتور محمد تاج الدين، استشاري مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

كما شارك الدكتور مينا كمال، مدرس مساعد الباطنة والجهاز الهضمي، والدكتورة نشوى حافظ، مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيب أحمد إسماعيل، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، وتمريض وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وقد تماثلت المريضة للشفاء، وتم خروجها بسلام في اليوم التالي لعمل المنظار.