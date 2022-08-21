تفاصيل افتتاح معرض رأس البر للكتاب.. أسعار رمزية «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا عن معرض الكتاب، ليلة كرنفالية عاشتها أجمل المدن الساحلية وهي مدينة رأس البر بمدينة دمياط، حيث كان هناك عدد من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية ضمن مبادرة «صيف بلدنا» في الموسم الثاني.

يتم تنظيم المعرض في مدينة رأس البر للمرة الثالثة

مبادرة «صيف بلدنا» في الموسم الثاني التي تنظمها وزارة الثقافة بمشاركة قطاعاتها المختلفة، والتي شهدت افتتاح معرض رأس البر للكتاب بمشاركة أكثر من 15 دور نشر، وتنظيم الهيئة العامة المصرية للكتاب بطرح الكتب بأسعار رمزية، وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه يتم تنظيم المعرض في مدينة رأس البر للمرة الثالثة، موجهة الشكر لوزارة الثقافة، من أجل تنظيم المعرض.

يبدأ سعر الكتب في المبادرة من جنيه إلى 20 جنيها

من جهته قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الهيئة تنظم ما يقارب 100 معرض على مدار السنة، كلها منتشرة على مستوى الجمهورية، ما بين معارض كبيرة أو معارض لترويج القراءة، ضمن مبادرة تطرحها هيئة الكتاب، للترويج للقراءة عن طريق طرح الكتب الأعلى جودة والأقل سعرا، حيث يبدأ سعر الكتب في المبادرة من جنيه إلى 20 جنيها، وكلها كتب مهمة لكبار الكتاب وأهم الموضوعات التي تنشرها الهيئة ووزارة الثقافة.