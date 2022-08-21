ضبط 4 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة دور ثان

كشف مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني ضبط 4 حالات غش لطلاب صوروا ورق الأسئلة، ونشروها على صفحات الغش عبر تليجرام، بعد بدء الوقت الأصلي لامتحان اللغة الأجنبية الثانية.

تحرير محاضر غش والتحفظ على الهواتف المحمولة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى تحرير محاضر غش للطلاب المخالفين، والتحفظ على الهواتف المستخدمة بتصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، موضحا أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، والتي تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الثاني في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي 19533 طالبا وطالبة، والتربية الوطنية بإجمالي 1122 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الإنجليزية»، وطالبان امتحان مادة التربية الوطنية.