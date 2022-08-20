«التعليم»: رصد 5 حالات غش في امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2021/2022، إذ أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي 20 ألفًا و850 طالبًا/طالبة أمام (300) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى نحو 860 طالبًا وطالبة امتحان مادة التربية الدينية.

كما أدى عدد 2 طالب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، امتحان الدور الثاني في مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) فترة أولى، و2 طالب امتحان التربية الدينية فترة ثانية.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

التعليم: جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة

أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، في بيان، اليوم السبت، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

رصد 5 حالات غش

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، إذ رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 5 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية امتحان الدور الثاني في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي (19533) طالبًا/طالبة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد (1122) طالبًا/ طالبة، بينما يؤدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، وطالبان امتحان مادة التربية الوطنية.