«التعليم» تضبط 3 حالات غش في امتحانات الفلسفة والأحياء والاستاتيكا

كشف مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، عن رصد 3 حالات غش حتى الآن في امتحانات الثانوية العامة اليوم، لتورطهم في تصوير أجزاء من أسئلة امتحان الاستاتيكا والأحياء والفلسفة والمنطق ونشرها عبر جروبات الغش، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

تحرير محاضر غش وضبط الهواتف المحمولة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى ضبط الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير ورق الأسئلة وتحرير محاضر غش، وسيتم التحقيق مع الطلاب بعد الانتهاء من الامتحانات، وتطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين.

يختتم طلاب الثانوية العامة 2022 اليوم، ماراثون امتحانات الدور الأول، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم)، الامتحان في مادة الأحياء، كما يؤدي طلاب شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، وطلاب (الشعبة الأدبية) في «الفلسفة والمنطق»، داخل لجان مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.