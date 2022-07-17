إغماء و«مغص كلوي» ووفاة مراقب و7 حالات غش.. أبرز أحداث امتحانات الثانوية اليوم

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «علوم» الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، كما أدى طلاب الثانوية العامة شعبة «الرياضيات» الامتحان في مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة «علم النفس والاجتماع»، وأدى طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» الامتحان في مادة التاريخ «ورقة ثانية»، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «الفيزياء».

إخطار رؤساء اللجان بالتعامل بحسم مع محاولات الغش

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية الموجودين في غرف العمليات المحلية، قبل بدء الامتحان، ووجّههم بإخطار رؤساء اللجان بالتعامل بحسم مع محاولات الغش، كي لا يقعوا فريسة تحت طائلة القانون.

وقال الدكتور رضا حجازي، إنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمّنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

7 حالات غش بامتحانات الثانوية العامة

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 7 حالات غش، منها 2 في مادة الجيولوجيا بمحافظة الشرقية، و4 غش في مادة علم النفس بمحافظات «الشرقية، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية»، وحالة في مادة التفاضل بمحافظة المنوفية، باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وجرى التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

حالات إغماء بين الطلاب

ورصدت الغرفة إغماء الطالبة «ن. ا .ا» بإدارة مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة ونقلها لمستشفى مدينة نصر وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء الطالب «ك. ز. ن» بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا ونقله لمستشفى المنيا العام وعمل الإسعافات اللازمة له، ونقل الطالبة «ن. ص. م» بإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لمستشفى بيلا المركزى، لإصابتها بمغص كلوي، وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء الأستاذ «ط. ر» المراقب بلجنة أبو بكر بمحافظة مطروح ونقله للمستشفى العام وعمل الإسعافات اللازمة له.

وفاة مراقب بالإسماعيلية قبل بدء اللجنة

ونعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، حسن أحمد محمد عبدالستار، من محافظة الإسماعيلية، المكلف بالمراقبة بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، الذي توفي صباح اليوم قبل بدء أعمال الامتحانات داخل اللجنة.

ووجّه الدكتور رضا حجازي، مديري مديريات التربية والتعليم بمحافظتي «بورسعيد والإسماعلية»، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشييع جثمان الفقيد، وتتقدم قيادات الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أنّ يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022، يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة «الرياضيات» الامتحان في مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة «مكفوفين» الامتحان في مادتي «الفلسفة، والمنطق»، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» شعبة العلوم الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «الأحياء»، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات البحتة».