أسعار السيارات المستعملة في مصر.. 9 أنواع بأقل من 120 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
04:29 ص | الإثنين 22 أغسطس 2022
السيارات المستعملة
قال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة لـ«الوطن» إن سوق أسعار السيارات المستعملة في مصر شهد تذبذبا في الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار بسبب أزمة التضخم المالية بالعالم وبسبب التوترات السياسية بين الدول، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن والنقل.
سوق السيارات المستعملة
وتابع عضو رابطة تجار السيارات أن أسعار السيارات المستعملة بمصر شهدت ارتفاعا بنسبة 30 إلى 40 ألف جنيه في جميع أنواع السيارات، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبسبب انتشار فيروس كورونا وتخفيض عملية إنتاج السيارات.
وأستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة بالسوق المحلي كالتالي:
أسعار السيارات المستعملة في مصر
بروتون جين 2 2007:
متوسط سعر السيارة في السوق: 100,000 جنيه
اقل سعر للسيارة في السوق: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق: 109,000 جنيه
فيات بونتو 2010:
متوسط سعر السيارة في السوق: 100,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق: 88,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق: 109,000 جنيه
بي واي دي F3 2012:
متوسط سعر السيارة في السوق: 100,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيه
بيجو 406 2002:
متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق: 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات المستعملة بمصر: 105,000 جنيه
نيسان صني 2004:
متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق: 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق: 105,000 جنيه
كيا بيكانتو 2006:
متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق: 105,000 جنيه
بروتون جين 2 2009:
متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق: 95,000 جنيه
اعلى سعر للسيارة في السوق: 105,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2010:
متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه
اقل سعر للسيارة في السوق: 87,000 جنيه
اعلى سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيه
بريليانس FSV 2011:
متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه
اقل سعر للسيارة في السوق: 90,000 جنيه
اعلي سعر للسيارة في السوق: 111,000 جنيه