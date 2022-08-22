أسعار السيارات المستعملة في مصر.. 9 أنواع بأقل من 120 ألف جنيه

قال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة لـ«الوطن» إن سوق أسعار السيارات المستعملة في مصر شهد تذبذبا في الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار بسبب أزمة التضخم المالية بالعالم وبسبب التوترات السياسية بين الدول، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن والنقل.

سوق السيارات المستعملة

وتابع عضو رابطة تجار السيارات أن أسعار السيارات المستعملة بمصر شهدت ارتفاعا بنسبة 30 إلى 40 ألف جنيه في جميع أنواع السيارات، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبسبب انتشار فيروس كورونا وتخفيض عملية إنتاج السيارات.

وأستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة بالسوق المحلي كالتالي:

أسعار السيارات المستعملة في مصر

بروتون جين 2 2007:

متوسط سعر السيارة في السوق: 100,000 جنيه

اقل سعر للسيارة في السوق: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 109,000 جنيه

فيات بونتو 2010:

متوسط سعر السيارة في السوق: 100,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 88,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 109,000 جنيه

بي واي دي F3 2012:

متوسط سعر السيارة في السوق: 100,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيه

بيجو 406 2002:

متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات المستعملة بمصر: 105,000 جنيه

نيسان صني 2004:

متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 105,000 جنيه

كيا بيكانتو 2006:

متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 105,000 جنيه

بروتون جين 2 2009:

متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 95,000 جنيه

اعلى سعر للسيارة في السوق: 105,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2010:

متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه

اقل سعر للسيارة في السوق: 87,000 جنيه

اعلى سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيه

بريليانس FSV 2011:

متوسط سعر السيارة في السوق: 101,000 جنيه

اقل سعر للسيارة في السوق: 90,000 جنيه

اعلي سعر للسيارة في السوق: 111,000 جنيه