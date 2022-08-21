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أسعار السيارات المستعملة في مصر أقل من 90 ألف جنيه.. بينها «بيجو 406»

كتب:

أحمد عبد اللطيف
11:25 ص | الأحد 21 أغسطس 2022
السيارات المستعملة في مصر- أرشيفية

السيارات المستعملة في مصر- أرشيفية

تعد السيارة وسيلة أساسية في التنقل للكثيرين، إذ يبحثون دائمًا عن السيارات التي تناسب احتياجاتهم وإمكانياتهم سواء مستعملة أو جديدة، ويعتمد الأمر على نوعها وقطع الغيار المتوفرة في الأسواق بالإضافة إلى مدة صيانتها الدورية، وهو ما أوضحه عادل محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة.

سوق السيارات المستعملة

تابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحاته لـ «الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة بمصر، شهدت ارتفاعًا بنسبة 50% فى جميع أنواعها، وذلك بسبب أزمة التضخم العالمية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار المركبات المستعملة بالسوق المحلية، كما يلي:

كيا شوما 2000

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 78,000 جنيه.

بيجو 406 2000

متوسط سعر السيارة 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

دايو لانوس 2 2001

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 79,000 جنيه.

اسبيرانزا A113 2012

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 68,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

شانجان بيني 2013

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه         .

أقل سعر للسيارة :67,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

كاري Q22 2015  

متوسط سعر السيارة:75,000 جنيه.

اقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

دايو جوليت 1999

متوسط سعر السيارة:  76,000 جنيه.

أقل سعر السيارة: 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 84,000 جنيه.

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