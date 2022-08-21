رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«التضامن»: رفع كفاءة العاملين ومعاينة مراكز ومكاتب تأهيل ذوي الإعاقة

كتب:

هاجر عمر
03:49 م | الأحد 21 أغسطس 2022
مها هلالي مستشار وزيرة التضامن

مها هلالي مستشار وزيرة التضامن

قالت مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإعاقة، إن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بإعادة هيكلة الوزارة، لافتة إلى أنه من ضمن الخطة الموضوعة، سيتم إعادة هيكلة الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

3 إدارت جديدة

وأضافت «هلالي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الإدارة المركزية لشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة أصبحت تتكون من 3 إدارات عامة، منها الإدراة العامة للتسجيل المعنية بتسجيل المواطنين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة واستخراجه ومتابعته وتوجيه المستفيدين منه للخدمات المتكاملة، والإدارة العامة للتأهيل وهي المعنية بمكاتب ومراكز التأهيل، إضافة إلى تقدينمها الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وإدارة الدعم الفني.

رفع كفاءة العاملين

وأوضحت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإعاقة أن هناك بروتوكول تعاون مع منظمة دولية لنقل الخبرات، لافتة إلى استهدافها تحسين الخدمات المقدمة من خلال مكاتب ومراكز التأهيل من خلال عدة مراحل، أهمها رفع كفاءة العاملين بمكاتب ومراكز التأهيل، والقيام بزيارات ميدانية لهذه المكاتب والمراكز لمعاينة البيئة التي تقدم هذه الخدمات لضمان جودة الخدمات المقدمة، لافتة إلى أن العمل سيتم بـ10 محافظات، منها محافظات التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة وهي أسيوط والأسماعيلية ودمياط وأسوان والغربية، إضافة إلى محافظات القاهرة وسوهاج والدقهلية والقليوبية وجنوب سيناء.

اقرأ المزيد:

«التضامن» تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة موظفي الرعاية البديلة في 3 محافظات

دورة تدريبية للعاملين بمراكز تأهيل الأطفال ذوي الهمم بوزارة التضامن

«التضامن»: الانتهاء من صرف كل التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث كنيسة أبو سيفين

«التضامن» تنظم لقاء لعلماء الدين الإسلامي والمسيحي لتوحيد رسائل الوعي

«التضامن»: بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة إمبابة

عضو التنسيقية: حجم التضامن الدولي مع حادث كنيسة إمبابة لم يفاجئني.. مصر سباقة

وزيرة التضامن: ننفذ توجيهات الرئيس بتعويض أسر الضحايا ورعاية المصابين

«التضامن»: صرف تعويضات للمصابين وأسر الضحايا بحادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة

من هي الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022؟.. «التضامن» تجيب

«نحن شباب نغير ونتغير».. حملة «الإنجيلية» لتعزيز التطوع بمشاركة «التضامن» و«الرياضة»
بقلم هاجر عمر