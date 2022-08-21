«التضامن»: رفع كفاءة العاملين ومعاينة مراكز ومكاتب تأهيل ذوي الإعاقة

قالت مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإعاقة، إن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بإعادة هيكلة الوزارة، لافتة إلى أنه من ضمن الخطة الموضوعة، سيتم إعادة هيكلة الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

3 إدارت جديدة

وأضافت «هلالي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الإدارة المركزية لشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة أصبحت تتكون من 3 إدارات عامة، منها الإدراة العامة للتسجيل المعنية بتسجيل المواطنين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة واستخراجه ومتابعته وتوجيه المستفيدين منه للخدمات المتكاملة، والإدارة العامة للتأهيل وهي المعنية بمكاتب ومراكز التأهيل، إضافة إلى تقدينمها الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وإدارة الدعم الفني.

رفع كفاءة العاملين

وأوضحت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإعاقة أن هناك بروتوكول تعاون مع منظمة دولية لنقل الخبرات، لافتة إلى استهدافها تحسين الخدمات المقدمة من خلال مكاتب ومراكز التأهيل من خلال عدة مراحل، أهمها رفع كفاءة العاملين بمكاتب ومراكز التأهيل، والقيام بزيارات ميدانية لهذه المكاتب والمراكز لمعاينة البيئة التي تقدم هذه الخدمات لضمان جودة الخدمات المقدمة، لافتة إلى أن العمل سيتم بـ10 محافظات، منها محافظات التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة وهي أسيوط والأسماعيلية ودمياط وأسوان والغربية، إضافة إلى محافظات القاهرة وسوهاج والدقهلية والقليوبية وجنوب سيناء.