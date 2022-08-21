«القوى العاملة» تصرف 56 ألف جنيه منحا لعمالة غير منتظمة في أسيوط

صرفت مديرية القوى العاملة في محافظة أسيوط، 56 ألف جنيه منحًا لـ24 عاملا غير المسجلين في العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا، مؤكدة تسجيل 35 عاملا جديدا و إصدار كارنيهات لهم.

وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إنّ المديرية فتشت على 110 منشآت، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1138 منشأة يعمل بها 1733 عاملا، وأسفر عن تحرير 75 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث شكويان، وعُقدت 8 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وعمالة النساء والأطفال.

تعيين 883 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون

وأشار الوزير إلى أن المديرية في مجال علاقات العمل استلمت 50 شكوى عمالية تم إحالة 49 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى، كما تم التفتيش على 44 منشأة يعمل بها 47 طفلًا.

وأكد حازم علي حسن مدير المديرية، في تقريره للوزير عما أنجز، خلال شهر يوليو الماضي، تعيين 883 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1850 شاباً منهم 23 من ذوي القدرات، فضلا عن إصدار 1066 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

التفتيش على 1248 منشأة

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1248 منشأة يعمل بها 8370 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.