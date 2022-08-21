إزالة 75 حالة تعد على أملاك الدولة في العدوة وأبو قرقاص بالمنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا التسع أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر القادم، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبمتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بنطاق مركزي العدوة وأبوقرقاص نفذت أعمال إزالة لـ75 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة، «ولاية الموارد المائية والري - السكك الحديدية»، وتعديات على الأراضي الزراعية.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.

تحرير 8 محاضر إشغال طريق بشارع الكورنيش

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز والمنيا، إن الوحدة المحلية حررت 8 محاضر إشغال طريق بشارع الكورنيش، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، مؤكدا استمرار هذه الحملات ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء والقرى، وتنفيذ حملات نظافة دورية يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المعنية لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا للطريق العام وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية أعمالها لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.