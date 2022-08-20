محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 89.59%

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، بنسبة نجاح بلغت 89.59%، منهم 89.55% مدارس رسمية و91.42%، منازل، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 33933 طالبا وطالبة، حضر منهم 27646 طالبا وطالبة، ونجح منهم 24767 بنسبة نجاح 89.5%.

المحافظ يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

وأجرى محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة تفقدية على لجان الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة بمدينة المنيا، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب داخل اللجان، ومدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على سير الأعمال داخل المدارس.

رافق المحافظ، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور علي عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا.

انتظام سير أعمال امتحانات الدور الثاني

وتابع المحافظ انتظام سير الأعمال ومدى التزام الطلاب داخل اللجان، مشدداً على عدم دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، ووجه بتوفير الأجواء اللازمة وسبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وكلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتقديم كافة أنواع الدعم.

ويؤدي امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة هذا العام 12 ألفا و631 طالبا وطالبة، وتم تخصيص 11 لجنة على مستوى جميع المراكز.