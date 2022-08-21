أخبار البورصة المصرية.. 8.4 مليار جنيه مكاسب سوقية في منتصف التعاملات

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، التي شهدت ارتفاعًا جماعيًا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.2% إلى مستوى 10219.36 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.51%، عند مستوى 2191.76 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.5%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.5%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3140.05 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.38% عند مستوى 1900.63 نقطة.

قيم التداولات ورأس المال

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 314.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 132.08 مليون سهم عبر تنفيذ 14.375 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 173 سهمًا، ارتفع 84 سهمًا، فيما انخفض 3 أسهم واستقر 87 دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 8.4 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في منتصف تعاملات الجلسة، نحو 8.4 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 690.171 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 نقطة، قد يدفعه لاختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 10 آلاف و400 نقطة مدعوماً بنشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ويدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400نقطة.

مؤشر EGX70 يختبر مستوى 2200 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يتوقع المحلل المالي، أنّه حال استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2160 يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.