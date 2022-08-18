أخبار البورصة المصرية.. 3.9 مليار جنيه مكاسب سوقية منتصف التعاملات

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، التي شهدت تباينًا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.51% إلى مستوى 10109.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.23%، عند مستوى 2156.88 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.05%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.05%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3093.78 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.28% عند مستوى 1873.92 نقطة.

قيم التداولات ورأس المال

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 502.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 375.4 مليون سهم عبر تنفيذ 19.116 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 178 سهمًا، ارتفع 55 سهمًا، فيما انخفض 36 سهمًا واستقر 87 دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 3.9 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 3.9 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 682.743 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّه يتوقع أن يستمر النشاط في حركة تداولات البورصة المصرية، وحال استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10 آلاف نقطة، من المتوقع أن يتجه المؤشر لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10 آلاف و200 نقطة.

توقعات بـ 2200 نقطة لمستوى جني الأرباح

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يتوقع المحلل المالي، أنّه حال استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2160 يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.