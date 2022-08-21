أخبار البورصة المصرية.. توقعات بصعود مؤشر الثلاثين إلى 10200 نقطة

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وسط ترقب لحركة التداولات في البورصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

مؤشر الرئيسي EGX30 يستهدف مستوى 10200

قال حسام عيد خبير أسواق مال، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10 آلاف نقطة، قد يدفعه لاختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 10 آلاف و200 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

مؤشر EGX70 يستهدف مستوى 2200 نقطة

وتوقع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، في حال استعادة مستوى 2160 والاستقرار أعلاه، يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2200 مدعوما بعودة نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية، موضحًا أنّه حال استمرار عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الأسهم، قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أنَّ قرار تكليف حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، انعكس إيجابيًا على أداء مؤشرات البورصة المصرية بجلستي الأربعاء والخميس الأسبوع الماضي، كما دفع القرار المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية إلى استعادة مستويات المقاومة الرئيسية لها.

إغلاق الجلسة السابقة

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، على مكاسب سوقية بلغت 2.9 مليار جنيه، بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين حسن عبدالله، قائما بأعمال رئيس البنك المركزي، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعا بمقدار 36 نقطة بنسبة صعود 0.36% مسجلًا مستوى إغلاق عند 10094.16 نقطة.