خبراء: القرارات الاقتصادية الأخيرة انعكست بالإيجاب على أداء البورصة

شهدت البورصة المصرية نشاطًا في حركة التداولات على مدار جلسات أمس، بعد قرار تعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، كما شدد خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمار.

وترصد «الوطن»، أراء خبراء سوق المال حول تأثير قرار تعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري على البورصة المصرية.

رمسيس: ضخ دماء جديدة للمنظومة الاقتصادية

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن البورصة شهدت مكاسب قوية في جلسة الأربعاء الماضي، لافتة إلى أن أداء جلسات البورصة المصرية خلال الأيام المقبلة سيعتمد أكثر على القرارات الداخلية لسوق المال، وسيكون لقرارات البنك المركزي تأثير أيضًا على البورصة خلال الفترة المقبلة.

عيد: القرار انعكس ايجابيًا على مؤشرات البورصة

من جانبه يرى حسام عيد خبير أسواق المال، أن قرار تكليف حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، انعكس إيجابيًا على أداء مؤشرات البورصة المصرية بجلستي الأربعاء والخميس، كما القرار المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية إلى استعادة مستويات المقاومة الرئيسية لها.

وتابع عيد، أن سوق المال يتأثر بالأخبار والقرارات التي تمس الجانب الاقتصادي، فكان قرار تعيين الدكتور محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي، وأيضًا التعديل الوزاري الذي جرى مطلع الأسبوع الجاري وأخيرا تعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، كل هذه القرارات كان لها تأثير إيجابي على البورصة المصرية.

عطا: القرار خطوة هامة نحو سياسات نقدية جديدة

ويرى محمود عطا خبير أسواق المال، أن عملية التغيير التي تحدث حالياً سواء داخل البنك المركزي المصري أو داخل منظومة سوق المال أمر هام للغاية للاقتصاد المصري بشكل عام، وليس البورصة المصرية فقط.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرارات الأخيرة بمثابة خطوة هامة نحو سياسات نقدية جديدة قد تساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى.

وتابع: «منذ إعلان عن تغير داخل منظومة سوق المال والبورصة المصرية شهدنا حالة من النشاط الملحوظ وصعدت جميع مؤشراتها بشكل ملحوظ للغاية وارتفعت أحجام التداول لتتجاوز حاجز المليار جنيه بعدما مرت البورصة المصرية بفترة صعبة للغاية كانت أحجام التداول فيها لا تتجاوز 400 مليون جنية يوميًا»، مشيرًا إلى أن الخطة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية للنهوض بالبورصة المصرية عبر تعديل بعض آليات التداول لتصبح مهيئة لاستقبال الطروحات الحكومية خلال الفترات المقبلة.

كانت البورصة المصرية اختتمت تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على مكاسب سوقية بلغت 2.9 مليار جنيه، بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين حسن عبدالله، قائما بأعمال رئيس البنك المركزي، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعا بمقدار 36 نقطة بنسبة صعود 0.36% مسجلا مستوى إغلاق عند 10094.16 نقطة.