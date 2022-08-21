«النبراوي» يفتتح دورات الهندسة المدنية: هدفنا الاطلاع على كل ما هو جديد

عقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري نير حمدي، أولى سلسلة محاضراتها بمحاضرة عن «المكتب الفني لإدارة المشروعات» حاضر فيها المهندس محمد الخولاني، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بدمياط، بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين والمهندس الاستشاري يسري الديب، الأمين العام للنقابة، والمهندس فادي البغيلي أمين الشعبة، والدكتور مهندس ناصر خالد والمهندس وليد أحمد فؤاد والمهندس محمد ثروت أعضاء مجلس النقابة، والمهندس مايكل بدراوي، أمين مساعد الشعبة.

نقابة المهندسين

وقال بيان صادرعن نقابة المهندسين اليوم إن المهندس طارق النبراوي، أكد أن تلك المحاضرة تأتي كجزء من سلسلة محاضرات تنظمها الشعبة على مدار الشهور المقبلة، موضحا أن التدريب جزء أساسي من عمل النقابة ومن أولويات مجلس النقابة الحالي لتوصيل المعلومات العلمية، وإطلاع المهندسين على كل ما هو جديد في المجال الهندسي.

وأكد نقيب المهندسين على أن النقابة جاهزة لتقديم كل ما يحتاجه المهندسون في مجال التدريب لتطوير وتنمية مهاراتهم، واختتم نقيب المهندسين كلمته، قائلا: «كلنا فريق واحد لا نبتغي إلا المصلحة العامة وصالح المهنة والمهندسين».

من جانبه أشار المهندس يسري الديب، إلى أنه على الرغم من أنه ليس مهندسا مدنيا ومع ذلك تعلم الهندسة المدنية بالخبرة، موضحا أن الحِمل كبير على المهندسين المدنيين، خاصة هذه الفترة، نظرًا لما تشهده مصر الآن من طفرة كبيرة في مجال المشروعات القومية، وطالب شباب المهندسين، ضرورة الإخلاص في العمل وبذل كل جهد لرفع شأن مصر والتقدم بها للأمام.

محاضرات الهندسة المدنية

بدوره قدم المهندس الاستشاري نير حمدي، الشكر لنقيب المهندسين، لدعمه عقد مثل تلك المحاضرات التي تعمل على تنمية وتطوير مهارات المهندسين، موضحا أن هذه المحاضرة هي الأولى في سلسلة محاضرات تنظمها الشعبة على مدار الشهرين القادمين، معبرا عن أمله أن تكون مفيدة للمهندسين، مشيرا إلى أنه سيتم استطلاع رأي المهندسين في نهاية المحاضرات لتحديد الموضوعات التي تحتاج إلى عمل دورات مكثفة.