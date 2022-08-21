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إصابة رئيس الوزراء الياباني بفيروس كورونا

كتب:

أحمد عادل موسى
11:57 ص | الأحد 21 أغسطس 2022
رئيس وزراء اليابان - فوميو كيشيدا

رئيس وزراء اليابان - فوميو كيشيدا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الياباني، قبل قليل، أنّ رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أُصيب بفيروس كورونا، وهو يتعافى في مقر إقامته الرسمية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

تأثر اقتصاد اليابان بسبب انتشار الإصابات

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ كيشيدا أصيب بسعال وحمى أمس، وأجرى اختبار PCR صباح اليوم تأكدت إيجابيته، وكان كيشيدا في إجازة استمرت أسبوعا، وكان من المقرر أن يبدأ العمل غدا.

اليابان عانت من انتشار قياسي لكورونا

وعانت اليابان من انتشار قياسي في إصابات كورونا، ما أثر بالسلب على شركاتها، التي تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، رغم أنّ الوفيات لا تزال منخفضة، واعتدال الاضطرابات أكثر مما كانت عليه في بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

 

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بقلم أحمد عادل موسى