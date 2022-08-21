«الأرصاد»: نسبة الرطوبة تتجاوز 95%.. والقاهرة تصل إلى 36 درجة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم، ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس ليكون شديد الحرارة على القاهرة والوجة البحري وسيناء والصعيد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة.

حالة الطقس اليوم

وأكد خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس ليلًا مائل للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء، منوهة إلى أن الرياح على مدار اليوم ستكون هادئة على معظم الأنحاء .

ومن جهتها، صرحت الدكتورة منارة غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إنّ البلاد تشهد استمرار في ارتفاع نسبة الرطوبة بسبب تأثرها بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها آتية من على البحر المتوسط، حيث تتجاوز نسب الرطوبة 95% خلال فترة الليل على المناطق الساحلية، وتتجاوز 85% على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم الأحد 21 أغسطس الجاري، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 26

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 39 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 36 - 25

المنصورة 36 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 24

العريش 34 - 24

رفح 34 - 23

رأس سدر 37 - 26

نخل 37 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 37- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 38 - 25

بني سويف 38 - 25

المنيا 39 - 25

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 27

قنا 41 - 27

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27.