غياب 26 طالبا عن امتحان الإنجليزي في الدور الثاني للثانوية العامة بالبحيرة

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، في الدور الثاني للثانوية العامة بلغ 676 طالبا وطالبة، وذلك من إجمالي 702 طالب، حيث تغيب 26 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة الحضور 96.3%.

التصدي لمحاولات الغش

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى الالتزام بشتى الضوابط واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الامتحانية والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان والتصدي لكافة صور الغش للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب.

وأكد «الديب» على انتظام دخول الطلاب داخل اللجان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

متابعة سير أوراق الامتحانات

وأشار أنه تمت متابعة خطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة وإجراءات تأمينها بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، مع التشديد على تضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء الآمنة الهادئة أمام الطلاب، وذلك لتيسير وتذليل العقبات والمعوقات أمام الطلبة والقائمين على العملية الامتحانية، من خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف أعمال نظافة اللجان وتطهيرها وتعقيمها عقب انتهاء الامتحانات بشكل دوري ومستمر.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني» تستمر حتى 30 أغسطس الجاري وذلك وفقاً للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.