حبس 11 متهما بترويج المخدرات وتنفيذ 3264 حكما قضائيا في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز طوخ، بحبس 11 عنصرا إجراميا ضُبطوا خلال حملة أمنية نفذتها مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، حيث تمكنت الحملة من ضبط كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة خلال استهداف تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم والهاربين من أحكام غيابية.

حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

وأسفرت الحملة، التي أشرف عليها مدير أمن القليوبية ومدير إدارة البحث الجنائي، عن ضبط 11 شخصا يقومون بترويج المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات حوزتهم، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسهم وتحريز المضبوطات.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد قيام حملة أمنية بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة طوخ وعدد من رؤساء مباحث المراكز والأقسام بالقليوبية.

ضبط 9 قضايا مخدرات في حملة القليوبية

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 11 متهما، لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 3264 حكما قضائيا متنوعا، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

فيما شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة تموينية مكبرة على الأسواق ومحال بيع المنتجات ومخازن السلع لضبط الأسواق والسلع المغشوشة والمقلدة، ما أسفر عن ضبط مخزن بدون ترخيص لتعبئة المنظفات الصناعية، وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها مقطعات دواجن مجهولة المصدر، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين، يفيد قيام حملة تموينية مكبرة لضبط السلع وأماكن تخزين المواد الغذائية والمنشآت الصناعية غير المرخصة، ما أسفر عن ضبط مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص به 26,500 طن منظفات صناعية، متعددة الأغراض، ومعبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ضبط بها 3,4 طن مقطعات دواجن بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحها بالأسواق. وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.