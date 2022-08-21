فتح التحويل إلى البرامج النوعية في 3 كليات ‏بجامعة المنصورة.. الأوراق المطلوبة

بدأ مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة اليوم الأحد، استلام طلبات التحويل إلى البرامج النوعية في كليات «الطب - طب الأسنان - الصيدلة» بالجامعة، والذين تم ترشيحهم لها خلال تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة.

الحد الأدنى للدرجات للتحويل إلى البرامج النوعية

وحدد قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، في قراره رقم 10 لسنة 2022، الحد الأدنى للدرجات الحاصل عليها الطالب من أجل التحويل إلى البرنامج النوعي الراغب في التحويل إليه، وهو «كلية الطب - برنامج مانشستر للتعليم الطبي المتميز»، الحد الأدنى 375.6 درجة، و«كلية طب الأسنان - برنامج مانشستر لطب الأسنان»، الحد الأدنى 374.5 درجة، و«كلية الصيدلة - برنامج الصيدلة الإكلينيكية Pharm D»، الحد الأدنى 369 درجة.

مواعيد التحويل إلى البرامج النوعية

وأكد مكتب التحويلات بجامعة المنصورة أن التحويل يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، يوميا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث يكون القبول في البرامج بنظام التنسيق بالأعلى في المجموع إذا كان الطلب على الالتحاق بالبرامج أعلى من النسبة التي حددتها الكلية.

وأوضح «المكتب» أن التقدم بالطلب لا يعني الموافقة على قبول طلب التحويل، حيث إن الموافقة النهائية بعد المراجعة والاعتماد من السلطة المختصة.

الأوراق المطلوبة للتحويل للبرامج

- صور من شهادة الثانوية العامة وبطاقة الترشيح والرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- تحصيل رسوم التحويل، حيث يتم تحصيل الرسوم بالفيزا من خلال ماكينة بسداد الإلكتروني بمكتب التحويلات المركزي.