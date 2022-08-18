مصاريف كلية طب جامعة المنصورة 2022 وإجراءات الحصول على الكارنيه

يستعد طلاب الثانوية العامة الذين سيلتحقون بكلية الطب جامعة المنصورة في العام الدراسي 2022-2023، بعد أن تحدد تنسيق القبول بالكلية بأعلى درجات في مصر، بمجموع 387 درجة، إذ يرغبون في التعرف على كليتهم ومصاريفها.

وتقدم «الوطن» بعض المعلومات التي يود الطلاب التعرف عليها، وأول سؤال لهم يكون عن مصاريف كلية طب جامعة المنصورة 2022، ومتى يبدأ الطالب في إنهاء الإجراءات الخاصة بالكلية، وطرق دفع المصاريف، والحصول على كارنيه الكلية.

مصاريف كلية طب جامعة المنصورة 2022

قال مصدر مسئول في قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة لـ«الوطن»، إن مصاريف كلية طب جامعة المنصورة 2022‏، تقرر أن تكون 850 جنيها، في العام الدراسي 2021-2022، شاملة كل المعامل والرسوم، مؤكدا أن جامعة المنصورة من أقل المصاريف الدراسية بين الجامعات المصرية.

إجراءات الالتحاق بكلية الطب جامعة المنصورة

أوضح مصدر آخر، أن اجتماع مجلس الجامعات المقبل سيحدد مصاريف كلية طب جامعة المنصورة 2022‏، وما إذا كان سيستمر العمل بالمصاريف القديمة، أم سيرفع قيمتها، مؤكدا أن القانون يحدد قيمة رفع المصاريف، وتكون مبالغ بسيطة.

وذكر أن الطالب يمكنه دفع المصاريف بـ«الفيزا»، أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الدفع الفوري الإلكتروني، وأنه يمكنه بعد سداد المصاريف استخراج كارنيه الكلية من مكتب شئون الطلاب بالكلية.

أكد المصدر، أن إجراءات الالتحاق بالكلية، يمكن أن تبدأ بعد حوالي 20 يوما من الآن، بعد انتهاء التنسيق، وأيضا تقليل الاغتراب، لتبدأ وزارة التعليم العالي بعدها في إرسال كشوف الطلاب إلى كلياتهم، والذين حصلوا علي مجموع يؤهلهم الالتحاق بها وفق تنسيق 2022 للجامعات والمعاهد، وبعدها يبدأ الكشف الطبي وتقديم الأوراق اللازمة للالتحاق بالكلية، ثم سداد المصاريف والحصول على الكارنيه.