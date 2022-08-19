مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022-2023 في مصر.. تبدأ من 50 ألف جنيه

تستعد جامعة المنصورة الأهلية لبدء أول عام دراسي بها هذا العام، وأكثر ما يشغل أولياء الأمور والطلاب، هو ما هي مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022-2023 في مصر، وكيفية الالتحاق بها، خاصة أن جميع طلاب الثانوية العامة يتقدمون في الفترة الحالية لمكتب التنسيق لاختيار رغباتهم، إلا أن جامعة المنصورة الأهلية سيكون لها تنسيق مستقل ضمن الجامعات الأهلية الجديدة، تعلن عنها لاحقًا وزارة التعليم العالي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لتبدأ الدراسة بها في أول أكتوبر 2022.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022-2023 في مصر

وأعلن الدكتور محمود المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، في بيان صحفي، مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022-2023 في مصر، حيث تبدأ الدراسة في 4 كليات، وهي‏‏: كلية الطب البشري بمصروفات 110 آلاف جنيه، كلية طب الفم والأسنان بمصروفات 90 ألف جنيه، وكلية الصيدلة بمصروفات 75 ألف جنيه، بالإضافة إلى كلية الهندسة في 4 تخصصات مختلفة، وهي «هندسة الذكاء الاصطناعي، ‏هندسة العمارة المستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد»، بمصروفات 50 ألف جنيه‎.‎

منح جامعة المنصورة الأهلية

وأكد «المليجي» أنه سيتم تقدم منح لبعض الطلاب تعفيهم من مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022-2023 في مصر مثل العشرين الأوائل فى الثانوية العامة، وهذه المنح تشمل جميع الرسوم والمصروفات الدراسية وتستمر طوال ‏فترة الدراسة، بشرط محافظة الطالب على تفوقه خلال الدراسة في الجامعة.

وأوضح أنه سيتم منح الطلاب من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الشهداء الراغبين بالالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية، ‏خصم 50% من جميع الرسوم والمصروفات الدراسية، ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة الدراسة.