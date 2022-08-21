وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة للصرف الصناعي في شركة نستلة بـ6 أكتوبر

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها لتفقد عدد من المنشآت الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر حيث تفقدت سيادتها شركة نستلة مصر التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية حيث قامت بإفتتاح محطة معالجة للصرف الصناعي بطاقة تصميمية تصل الي 100 م3 يوميًا، وذلك في إطار الالتزام الطوعي للمنشأت الصناعية في ضوء مخرجات اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١٠ لسنة ٢٠٢٠ برئاسة وزارة البيئة بشأن متابعة مياه الصرف للمنشأت الصناعية ومتابعة المشروعات البيئية التي تهدف الي خفض احمال التلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة وادارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرىيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ولفيف من قيادات وزارة البيئة.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن محطة معالجة الصرف الصناعي تعمل بطاقة تصميمية تصل الي 100 م3 يوميًا بهدف ترشيد استهلاك المياه والتي توفر مياه بمعدل 20 ألف متر 3 سنويا وإعادة استخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء وتبريد الغلايات، مما أدي الي تعظيم العائد الاقتصادي من هذا المشروع، وذلك بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت وزيرة البيئة إلى نجاح الشركة علي مدار السنوات الماضية في العمل فى مشروعات الاستدامة البيئية والوصول إلي أفضل وضع بيئي مميز خلال العشر سنوات السابقة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة من الكهرباء والغاز الطبيعي بمعدل 14000 جيجا جول والمياه بمعدل 44 ألف متر مكعب وتقليل الانبعاثات البيئية بمعدل 1200 طن حيث تم الاعتماد علي الغاز الطبيعي كوقود للغلايات بديلا عن السولار.

من جانبه أضاف مسئولي الشركة إلى تخطيط الشركة لتنفيذ العديد من المشروعات البيئية التي تتضمن تقليل استخدام البلاستك و اعادة تدوير المخلفات و استخدام نفايات الطعام كعلف حيواني وهذا من خلال اتباع برامج ومبادرات التوعية التي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة التي تهدف الي رفع الوعي بالقضايا البيئية لدي كل فئات المجتمع تماشيًا مع خطة الدولة 2030 و استراتيجية وزارة البيئة للحفاظ علي المناخ 2050.