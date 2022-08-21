مصر تحصد المركز الأول بالبطولة العربية للملاكمة للعام السادس على التوالي

أبطال مصر في الملاكمة في ضيافة برنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، بعد الإنجازات الكبيرة التي حققوها بالبطولة العربية 2022، حيث كان في ضيافة الإعلامية أسماء يوسف أبطال المنتخب المصري للملاكمة البطل عمر خالد والبطل أحمد هيكل والبطل عبد الله سعيد بصحبة المدرب الكابتن شريف هزع مدرب منتخب مصر للملاكمة للشباب الذي أكد أن البطولة العربية تمت بمشاركة 13 دولة عربية مؤكدًا على المنافسة القوية خاصة مع منتخبات تونس والجزائر والمغرب والأردن واليمن.

مصر تحصل على كأس البطولة العربية للملاكمة

وتابع «هزع» أن مصر تمكنت هذا العام من الحصول على كأس البطولة العربية بحصولها على 8 ميداليات ذهبية بالنهائي أمام الجزائر، كاشفًا عن قوة المنتخب المصري بهذه اللعبة، وأنه المنتخب الحاصل على اللقب بالأعوام السابقة، لافتًا إلى اختلاف المسابقة هذا العام كون الفوز جاء بفارق في النقاط.

البطل عمر خالد: كنا نشعر بالمسؤولية للحفاظ على اللقب

وقال البطل عمر خالد لاعب منتخب مصر للملاكمة، إن الحصول على كأس البطولة هو إنجاز كبير جدًا، مشيدًا بأداء الفريق، لافتًا إلى المجهود المبذول أثناء المعسكر وقبل ذلك من خلال التدريبات والدخول في المسابقات وحفاظ اللعبين على اللياقة البدنية اللازمة، كاشفًا عن المسؤولية التي كان يشعر بها الفريق للحفاظ على اللقب الذي أحتفظت به مصر 5 سنوات متتالية، منوهًا عن حصول مصر على المركز الأول على الوطن العربي 2020 ناشئين.

وأضاف أحمد هيكل لاعب منتخب مصر بالملاكمة أنه يلعب ميزان 63.5، وحاصل على ذهبية العرب 2022 بالملاكمة، وأنه حاصل على بطولة الجمهورية 4 أعوام على التوالي.

البطل عبد الله سعيد يحقق ثاني جمهورية بثاني مشاركة له بالبطولات

وأوضح البطل عبد الله سعيد الصف الثالث الثانوي ولاعب منتخب مصر للملاكمة، أنه ميزان 54، وأنه حاصل على ذهبية البطولة العربية، كما أنه حصل على في ثاني مشاركة له في البطولات على ثاني بطولة الجمهورية.