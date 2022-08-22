محور شمال الأقصر.. شريان جديد للتنمية يربط البر الشرقي بالغربي

يسابق العاملون بمشروع إنشاء أكبر محور مروري في محافظة الأقصر، محور شمال الأقصر، الزمن للانتهاء منه، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والنقل.

قال المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر إن المحافظة تشهد تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء محور مروري لربط الشرق بالغرب، وهو محور شمال الأقصر الذي بدأ العمل به في أغسطس 2021، ومن المتوقع انتهاء العمل به قبل موعده المقرر، ويعد المحور أحد عناصر المشروع القومي لمحاور النيل التي تهدف إلى إنشاء محور يربط بين الشرق والغرب كل 35 كيلومترا.

المحافظ يشيد بمجهودات التنفيذ

وأشاد محافظ الأقصر، بنسب التنفيذ في المشروع الذي سيعمل على تسهيل الحركة للمرورية من شرق الأقصر لغربها، مثمناُ حجم الجهد المبذول في الإنشاء من قبل العاملين والشركات المنفذة.

واوضح أن المحور يعد نقلة في مجال الطرق والنقل والحركة المرورية وشريان جديد للتنمية حيث سيعمل على ربط البر الشرقي لنهر النيل بالبر الغربي، والطريق الصحراوى الشرقي بالصحراوي الغربي، مرورًا بالطريق الزراعي الشرقي والغربي.

وذكر أنه سيساهم في خدمة الحركة السياحية من خلال ربط المحور بطريق مطار الأقصر الدولي وتفرعاته للمناطق الأثرية بالبر الغربي للأقصر وسيختصر زمن رحلة السائح من الشرق للغرب في وقت قصير، حيث يقوم بالربط بين الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة طيبة، ومطار الأقصر الدولي، ثم طريق قنا - الأقصر الزراعي الشرقي، امتدادا لنهر النيل بكوبري طوله 1.5 كيلو متر، ثم طريق قنا - الأقصر الزراعي الغربي بالطريق الصحراوي الغربي، حيث المناطق الأثرية بالبر الغربي.

وتابع، كما يربط بين حركة القطار الكهربائي من الناحية الشرقية، يربط بين الأقصر والغردقة «سفاجا البحر الأحمر – الغردقة – القصير – الأقصر»، وحركة خط القطار الكهربائي من الناحية الغربية الذي سيقوم بربط محافظات الصعيد بشمال مصر، ليبدأ من 6 أكتوبر ويصل إلى أسوان.

الأقصر نقطة التقاء طرق النقل المختلفة

وأكد أنه بذلك تصبح الأقصر نقطة التقاء لطرق النقل المختلفة التي تربط المحور الشمالى والجنوبي مع المحور الشرقي والغربي لمنطقة الصعيد.

وقال المحافظ، إن المحور يشمل تنفيذ أكثر من 17 منشأة صناعية تضم طرق وكباري منها 10 كباري علوية بالإضافة إلى عدد 4 كباري سطحية في منطقة تقاطع المحور مع ترعة أصفون، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عدد 7 كباري منها، ويجري العمل حاليا في الكوبري العلوي الذي يمر فوق نهر النيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق في منطقة شمال الأقصر بعرض 60 مترًا ليربط بين الطريق الصحراوي الشرقي حتى كوبري النيل من الناحية الشرقية.

10 كباري علوية و4 سطحية

وقال النقيب مهندس محمد الصحصاح، مدير المشروع استعرض خطة تنفيذ المحور والكباري التي يتم إنشاؤها وهي 10 كباري علوية و4 سطحية، فالكباري العلوية هي كوبري تقاطع قنا – القصير وكوبري البني وكوبري يسى – وكوبري الكرنك وكوبري نجع الـ600 وكوبري السكة الحديد، وكوبري العوايدة، وكوبري وكوبري نجع الحمادين، وكوبري الزينية شرق النيل وكوبري النيل ومقسم 3 قطاعات شرقي وغربي وكوبري المجري المائي.

وأوضح أن الكباري السطحية هي كوبري ترعة الكلابية وكوبري جنابية الكرنك الغربية وكوبريان للربط مع الطريق الزراعي الغربي باصفون، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ 7 مشروعات توسعة لأعمال تغطيات منها 4 مشروعات تغطية قائمة و3 مشروعات تغطية جديدة، هي مشروع 5 بربخ سيول ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية وتغطية ترعة جودة وتغطية مصرف الحبيل وتغطية جنابية الكرنك الشرقية.

يشار إلى أن المحور يُعد نقلة كبيرة في مجال التنمية لمحافظات جنوب الصعيد حيث يتم التنسيق الكامل بين أكثر من 16 جهة ممثلة في سكك حديد مصر، والموارد المائية والري، وحماية النيل والصرف الزراعي، والزراعة، والداخلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة توزيع الكهرباء، وشركة نقل الكهرباء، والاتصالات، والطرق، وشركة غاز مصر، ومصنع سكر قوص، والتنمية الأثرية، والمساحة والأملاك والآثار، والإدارة الهندسية بمراكز ومدن الأقصر والزينية والقرنة.