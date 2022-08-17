المشرف على محور كمال عامر: تكلفة المشروع 5 مليارات جنيه

قال محمود منصور المشرف العام على مشروع محور كمال عامر، إن التكلفة الإنشائية للمشروع متضمنة أعمال المحور الرابع من روض الفرج والوراق إلى كوبري تحيا مصر يتجاوز 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن المحور يتضمن 4 حارات ذهاب و4 حارات للعودة بعرض يبلغ حوالي 30 مترًا.

تقليل الكثافات المرورية بنسبة 70%

وأضاف «منصور» في تصريحات لقناة النيل للأخبار، أن المحور الأول هو محور الكورنيش والمحور الثاني هو محور السودان والمحور الثالث هو محور الفريق كمال عامر، لافتًا إلى أن محور الفريق كمال عامر سيعمل على تقليل الكثافات المرورية بمحور الكورنيش ومحور السودان بنسبة من 60% إلى 70%.

15 دقيقة بدلًا من ساعة ونصف

من جانبه، أوضح أحمد عبدالعزيز مدير تنفيذ محور كمال عامر، أن محافظة الجيزة بأكملها لم يكن بها سوى محور واحد وهو محور الكورنيش، كاشفًا أن المسافة بين محور المنيب وحتى الوراق كانت تستغرق حوالي ساعة ونصف الساعة، لافتًا إلى أنه يمكن الآن للمواطنين قطع نفس هذه المسافة في 15 دقيقة فقط.

ربط كل المحاور العرضية بالجيزة

ولفت عبدالعزيز إلى أن تم ربط كل المحاور العرضية بالجيزة مثل محور ترسا ومحور شارع الهرم ومحور فيصل ومحور صفط ومحور جامعة الدول العربية.