نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث أتوبيس «الصحراوي الشرقي»

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الحالة العامة للمصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي قادم من محافظة الأقصر باتجاه القاهرة، وسيارة نقل ثقيل، وقع في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، بالقرب من بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا.

خروج 19 مصابًا من مستشفيي سمالوط النموذجي والمنيا

وأسفر حادث أتوبيس المنيا عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى المنيا العام ومستشفى سمالوط النموذجي، وتقرر خروج 19 حالة عقب تحسن حالتهم الصحية، وجارٍ تقديم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة لثلاثة آخرين.

توفير جميع الخدمات الطبية للمصابين في حادث المنيا

وزار نائب المحافظ المصابين بمستشفيي سمالوط النموذجي والمنيا العام، بحضور اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واطمأن نائب المحافظ على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، موجهًا بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

ونقل «أبوزيد» تعازي محافظ المنيا لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.