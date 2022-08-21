القاهرة تزيل مخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 20 (صور)

تشهد محافظة القاهرة، خلال الفترة الراهنة، تنفيذ الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وإنفاذ القانون على المخالفين، وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن كل حي من أحياء المنطقة لديه وحدة لرصد المتغيرات المكانية والتي ترصد بالأقمار الصناعية وبدرجة دقة عالية التعديات أو ظواهر تعلية المباني أو توسعتها، أو انشاء مبان جديدة وبصورة محدثة أولا بأول، على أن تقوم الأحياء بمتابعتها يوما بيوم، وإعداد التقارير الخاصة بالإزالة، وحصر أسماء وأماكن المخالفات وتوفير بياناتهم الشخصية والإزالة الفورية.

التعامل الفوري مع مخالفات البناء

وشددت نائب المحافظ على التعامل الفوري مع أي مخالفة بناء يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين، وبذل أقصى جهد للقضاء على هذه الظاهرة بكل حسم وعدم تهاون، والتعامل مع كل أشكال التعديات ومخالفات البناء أولا بأول، وإعلاء كلمة القانون، والضرب بيد من حديد ضد كل التعديات، والعمل على حماية حقوق الدولة والأجيال المقبلة.

تنفيذ قرارات الإزالة

وتابعت نائب محافظ القاهرة، جهود الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة هالة سيد عبد النبي، رئيس الحي، في ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية، أعمال حملة الإزالة المكبرة بتنفيذ قرار إزالة لمخالفات بناء، من خلال تنفيذ إزالة كلية حتى مستوى الأرض بالموقع الكائن بمنطقة حلوان البلد، والمتفرع من شارع الحریر، وذلك لتنفيذ إزالة التعديات المقامة وفقا لنقاط المتغيرات المكانية، وهي عبارة عن مباني وأسوار من الطوب الأبيض البلوك.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لكل أعمال الإزالات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية، وعدم عودة مثل هذه التعديات مرة أخرى بعد بذل الجهود وتوفير المعدات والفرق المساعدة، خاصة بعد توفير وتفعيل منظومة رصد المتغيرات المكانية للاستفادة منها في التعامل مع أي مخالفة يتم رصدها.