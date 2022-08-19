قنا تسترد 23 ألف متر مباني و70 فدان زراعة ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في استرداد 23 ألف متر مباني، و70 فدان زراعة من أراضي الدولة، وذلك خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة 20 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 13 أغسطس الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

محافظ قنا تنفيذ المستهدف من الإزالات

وقال محافظ قنا إن جميع مراكز المحافظ نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 198 حالة، منها 151 حالة تعدي بالمباني على مساحة 23 ألفا و751 مترا، و47 حالة تعدي بالزراعة، بإجمالي مساحة 70 فدانا و12 قيراطا، مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية والأمنية والتنسيق فيما بينهم لاستعادة أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

ملف الإزالات من أهم ملفات المحافظة

وأضاف «الداودي»، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.