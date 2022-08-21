الإعدام لقاتل ربة منزل بالخانكة.. أنهى حياتها بسكين وإيشارب وسلك دش

أسدلت محكمة جنايات بنها الستار على جريمة قتل عاطل لربة منزل في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا بـ«قتيلة الإيشارب وسلك الدش والسكين»، حيث صدقت المحكمة بالإعدام شنقا على المتهم بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وصدر الحكم بالدائرة الثالثة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

تفاصيل قتل ربة منزل بالخانكة

وكشفت التحقيقات في واقعة قتيلة الخانكة، أن المتهم «زكريا ن ي م»، 34 سنة، عاطل، قتل المجني عليها «سهى خ ر»، 42 سنة، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليها مستخدما غطاء رأس حريمي «إيشارب» خاص بالمجني عليها، وتعدى عليها به بأن طوّق به عنقها مستغلا ضعف قوتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم رأى أن الإيشارب الحريمي لم يحقق هدفه من التعدي على المجني عليها، فاستعان بأداة أخرى وهي سلك دش، وجثم على المجني عليها مستخدماً تلك الأداة، بأن طوق بها عنقها تارة أخرى، مستعينا بساقه واضعاً إياها خلف رأس المجني عليها، إلا أنه لم يتمكن أيضاً بذلك من إزهاق روحها فأسرع مهرولا نحو موضع إعداد الطعام بالمسكن، واستل منه سلاحا أبيض «سكين» وسدد لها طعنة بمنطقة الرقبة ناحراً إياها أسفل منطقة الذقن، وأخرى بالجانب الأيمن من الرقبة، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.

ضبط المتهم بقتل ربة منزل بالخانكة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبالانتقال والفحص بالشقة محل البلاغ تلاحظ أنها شقة بالدور الرابع وباب الشقة مفتوح وبدخول الشقة وبالفحص تبين وجود جثة هامدة لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وملقاة على ظهرها.

وبفحص الجثة لوحظ وجود جرح قطعي بالرقبة أسفل الذقن وملفوف على رقبتها سلك دش أسود اللون، ويوجد كدمات بالوجه ودماء على الوجه، وبفحص محتويات الشقة تبين أنها جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ربة منزل.

وبالفحص تبين أن المجني عليها تدعى «سهى خ ر»، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة في أرض عزيز بدائرة القسم، وما أسفرت عنه التحريات من أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «زكريا ن م»، 39 سنة، عاطل، وجرى إحالة المتهم للنيابة العامة، والذي أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم.