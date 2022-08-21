«الداخلية» تواصل إجراءاتها للتيسير على الحالات المرضية لاستخراج مستندات رسمية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم التيسيرات لهم.

خطة لمساعدة الحالات المرضية والإنسانية

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، عقب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وتؤكد الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين في استخراج المستندات بالمواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.