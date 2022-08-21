رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الداخلية» تواصل إجراءاتها للتيسير على الحالات المرضية لاستخراج مستندات رسمية

كتب:

محمد بركات
01:30 م | الأحد 21 أغسطس 2022
استخراج مستندات رسمية - أرشيفية

استخراج مستندات رسمية - أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم التيسيرات لهم.

خطة لمساعدة الحالات المرضية والإنسانية

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، عقب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وتؤكد الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين في استخراج المستندات بالمواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

اقرأ المزيد:

مصرع عنصر إجرامي وضبط 6 آخرين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالبحيرة

الإدارة المركزية بـ«الصحة»: فحصنا 418 ألف مواطن من كبار السن

«خطاب» تناقش مع شباب المتوسط دور الاستراتيجية الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان

«الداخلية» تعلن استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع

«الداخلية» تستجيب لالتماس نزيلة لزيارة نجليها بمركز إصلاح وتأهيل المنيا
بقلم محمد بركات