أعلنت وزارة التعليم العالي خطوات تنسيق الشهادات المعادلة 2022، للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من السعودية، الكويت أدبي فقط، قطر، فلسطين، البحرين، الأردن، العراق، سوريا، جيبوتي، الثانوية الألمانية، اليونانية، البكالوريا الدولية، البكالوريا الفرنسية.

خطوات تنسيق الشهادات المعادلة 2022 عبر الإنترنت

- تقرر لأول مرة هذا العام، تيسير خطوات تنسيق الشهادات المعادلة 2022، بحيث يسدد ثمن دليل القبول، وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة، على الكود المؤسسي رقم 13600101، ورقم حساب الدائنين رقم (9190447778).

- يتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى يتم حضور الطالب إلى المكتب مرة واحدة، فقط عند تسليم الشهادات.

- ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر مكتب التنسيق؛ لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، منعا للتكدس والازدحام تماشيًا مع الظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات تنسيق الشهادات المعادلة 2022

- تسجيل بيانات الطالب للشهادات المعادلة 2022 وتضمن: «الاسم - البريد الإلكتروني - النوع والديانة- تاريخ الميلاد - مكان الإقامة بمصر»، والذي يتم توزيع الطالب وفقا لهذا العنوان.

- في حال تسديد الحوالة بالفعل، في مكتب البريد، يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب، ورقم الإيصال وتاريخ الحوالة.

- وفي حالة ما كان الطالب يرغب في طباعة إذن الدفع للتوجه إلى مكتب البريد، يقوم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع والموجه إلى البريد، ويحتوي على الكود المؤسسي رقم 13600101، ورقم حساب الدائنين رقم (9190447778).

- بعد إتمام إجراءات الدفع يترقب الطالب رسالة على الهاتف برقم الدخول وكلمة السر، بعد إيداع الحوالة بـ 24 ساعة، ويتمكن خلالها من إعادة الدخول على الموقع الإلكتروني وتسجيل رغباته وفق إرشادات الموقع.

- يطبع الطالب رغباته ومجموعة المواد التي درسها، والتي سجلها على الموقع ثم يقوم باستكمال باقي الأوراق والذهاب إلى مكتب التنسيق، وتسليم الأوراق وفقا للمواعيد التي يحددها مكتب التنسيق.