تخريد 21520 سيارة متقادمة ضمن مبادرة «الإحلال» حتى منتصف أغسطس

نجحت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، في تسليم 21800 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بداية انطلاق المبادرة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في يناير 2021 وحتى منتصف أغسطس الجاري.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارات الـ 21800 التي جرى تسليمها تتنوع بين ماركات متعددة سواء للسيارات الملاكي والتاكسي والنقل.

استلام 40 ألف طلب إحلال سيارات حتى الآن

وأكد «عوض»، أن عدد الطلبات التي تسلمتها المبادرة خلال تلك الفترة، يقترب من الـ 40 ألف طلب إحلال لسيارات مختلفة، بينما بلغ عدد السيارات التي تم استلامها بساحات التخريد في كافة المحافظات التي تطبق فيها المبادرة، إلى نحو 21520 سيارة متقادمة مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا.

المرحلة الأولى تستهدف 250 ألف سيارة

وانطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، في يناير 2021 بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقليل اعتماد السيارات على الوقود التقليدي باستبداله بالغاز الطبيعي في 7 محافظات ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة.

وتضم محافظات المرحلة الأولى، التي تنفذ بها المبادرة حاليا محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد، وتم ضم محافظتي الأقصر وأسوان منذ منتصف أبريل 2022، بينما انضمت مدينة شرم الشيخ في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي إلى المبادرة، بالتزامن مع الاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر المناخ Cop 27 في شهر نوفمبر المقبل.