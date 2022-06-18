شعبة الخضر والفاكهة: انخفاض في الأسعار نتيجة زيادة المحاصيل المعروضة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، حيث إن الأسعار انخفضت بمعدلات تتراوح من 30% إلى 60%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن انخفاض الأسعار يأتي نتيجة لزيادة الإنتاج في السوق المصري خلال الفترة الحالية نظرًا لنزول محصول العروة الصيفي السوق خلال الفترة الحالية.

زيادة المعروض في السوق بسبب العروة الصيفية

وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة المعروضة في السوق في الوقت الحالي نتيجة العروة الصيفية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر نتيجة تزايد كميات المنتجات والمحاصيل المعروضة مع حصاد جميع الأراضي.

انخفاض في أسعار الخضر والفاكهة

وأوضح أن أسعار الخضراوات والفاكهة انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث إن سعر كيلو الطماطم في السوق القطاعي أصبح يتراوح من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد وذلك مقابل 15 جنيهًا للكيلو خلال الفترة التي تكون بين العروات التي ينخفض فيها المعروض.

كما أن أسعار الخيار تتراوح بين 7 و8 جنيهات، والباذنجان من 1.5 لـ3 جنيهات في سوق العبور للجملة، وأوضح النجيب أن سوق الخضراوات والفاكهة يعمل حسب العرض والطلب، حيث إنه كما انخفض الطلب والتي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية نتيجة الفصل بين العروات ارتفعت الأسعار نتيجة انخفاض المعروض وزيادة الطلب، وكلما زاد المعروض انخفضت الأسعار.

وأكد «النجيب» أن هناك توافرًا كبيرًا في جميع الحاصلات والخضراوات الزراعية في مصر ولا يوجد نقص في أي نوع من الأنواع، حيث إن السوق المحلي لا يوجد به أية مشكلات في الإنتاج خاصة في الفترة الحالية نظرًا لحصاد العروة الصيفي.