إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي، أمام كوبري المعدية باتجاه الاسكندرية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي، مما أدى إلى إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى إدكو لتلقي العلاج اللازم.

تحديد هوية المصابين بمستشف إدكو

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «مصطفى وحيد الفيومي»، 35 سنة، مهندس كهرباء، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«سارة فتحي إسماعيل»، 35 سنة، مهندسة مدنية، مصابة بكدمات وجروح قطعية في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته، واستكمال الإجراءات القانونية.

انقلاب ميكروباص على «صحراوي إسكندرية»

وشهد طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، في منطقة الكليو 107، اتجاه القاهرة، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 13شخصاً، بينهم 4 أطفال، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى رفع حطام السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.