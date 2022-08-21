إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في قوص بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية العقب في مركز قوص جنوب محافظة قنا، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث تصادم ووجود مصابين

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين «ربع نقل» على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية العقب في قوص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، من بينهم سائقي السيارتين، وتم نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى في قنا لتلقى العلاج اللازم.

رفع آثار حادث الطريق الصحراوي الشرقي

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ومعها لجنة من المرور، وجرى رفع آثار الحادث، وإعداد تقرير بذلك، كما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تقرير المرور حول أسباب حادث التصادم.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأربعين

وكانت محافظة قنا، شهدت أمس انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأربعين «نجع حمادي - أبو تشت»، أسفر عن مصرع رضيع وإصابة ووالديه.

وقررت جهة التحقيق، دفن جثة الطفل الذي يبلغ من العمر 12 شهرا، فيما يخضع الأب والأم للعلاج داخل مستشفى نجع حمادي العام.