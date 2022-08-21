إصابة 11 في تصادم سيارتي ميكروباص ونصف نقل بالفيوم

أصيب 11 شخصاً في حادث تصادم مروّع بين سيارتين، إحداهما ميكروباص، والثانية نصف نقل، حيث اصطدمتا معاً، ثم اصطدمتا في عمود إنارة على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، فيما أسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، كما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصادم مروّع

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ثم اصطدامهما بعمود إنارة، على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي أمام قرية الديبة، قرب مدخل أبشواي، بنطاق مركز طامية بالفيوم.

إصابة 11 شخصاً في الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 11 شخصاً في الحادث بإصابات متنوعة، تراوحت بين جروح وكسور، وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تمهيداً لعمل الفحوصات والأشعة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين على جانب الطريق.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.