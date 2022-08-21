مأساة طفلة قتلها عامل وألقى جثتها في النيل لسرقة قرطها.. وقانوني يوضح العقوبة

في محافظة قنا وبالتحديد في منطقة قوص واقعة مأساوية راحت ضحيتها طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها 7 سنوات بعدما أقدم أحد الأشخاص على قتلها بقصد سرقة قرطها الذهبي أثناء لهوها أمام المسكن.

بعد اكتشاف الواقعة، تمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبها، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة المركز، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل الطفلة المجني عليها، بقصد سرقة قرطها الذهبي وإلقاء الجثة بالمجرى المائي لنهر النيل، وبإرشاده عن مكان إلقائها تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراجها، كما تم ضبط القرط الذهبي المستولى عليه.

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة

أما فيما يخص العقوبة المتوقعة، فقد أوضح حسن شومان المحامي بالنقض، أن المتهم في تلك الجريمة قد ارتكب جريمتين جنائيتين، وهما جناية القتل العمد طبقا للمادة 234 من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المشدد لأنه قام بقتل عمد، وهنا القتل العمد ارتبطت بجريمة أخرى وهى السرقة بالإكراه وتكون عقوبتها المؤبد وبالتالى أذا اقترنت جريمة القتل العمد مع جريمة أخرى سابقة عليها فإن العقوبة هنا تكون الإعدام شنقًا.

طرق المكافحة

وكشفت الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع، عن طرق مكافحة ذلك النوع من الجرائم، مشيرة إلى أن التربية غير السليمة، وتعاطى المخدرات لهما عامل كبير في جرائم العنف، كما أن العنف الدرامي يؤثر بشكل كبير، خاصة مع تفاعل الإنسان معها بشكل لا إرادي، حيث إن العقل الباطن يمكن أن يتفاعل معها ويقوم بتقليدها.

وأضافت أن الحل يكمن في التربية السليمة القائمة على الرحمة والإنسانية مع وجود رقابة على ما يشاهده الأولاد عبر هواتفهم والتوعية بخطورة العنف والإدمان، والتوعية بفكرة أن السرقة ليست حلًا وأن هناك حلولًا بعيدًا عن الجريمة، كما أنه يجب على الأهالي عدم السماح لأطفالهم بالخروج بمفردهم، وأن ينقلوا تلك الصورة لأطفالهم وتوعيتهم بعدم الخروج بمفردهم.