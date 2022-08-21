درجات الحرارة غدا الإثنين 22-8-2022 على جميع محافظات ومدن مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة غدا الإثنين، وحالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتوقع أن تستقر الحرارة عند نفس درجات الأيام الماضية على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار والمساء.

درجات الحرارة غدا

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع درجات الحرارة غدا، على شمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبري، وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، والسواحل الشرقية والغربية، وارتفاع نسب ارتفاع الرطوبة، نظرا لتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وهو منخفض شديد الحرارة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، نتيجة كتل هوائية حارة قادمة على سطح البحر المتوسط، ومحملة بالمياة.

تفاصيل درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فنوهت عنها الأرصاد كما يلي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 33 - 26

وادي النطرون 36 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 39 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 36 - 25

المنصورة 36 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 24

العريش 34 - 24

رفح 34 - 23

رأس سدر 37 - 26

نخل 37 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 37- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 38 - 25

بني سويف 38 - 25

المنيا 39 - 25

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 27

قنا 41 - 27

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27