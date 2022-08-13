بعد التحذير من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. كيف تتجنب الإجهاد الحراري؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد على جميع الأنحاء والمناطق في جمهورية مصر العربية، حيث تصل درجة الحرارة المحسوسة لـ38 على القاهرة الكبرى و42 على بعض محافظات الصعيد، ومطالبة المواطنين باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس التي قد يتعرضون لها نتيجة الخروج خلال فترة الذروة في الفترة من الـ 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

ارتفاع درجات الحرارة غدا

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فأن البلاد تشهد ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح ما بين 2 إلي 4 درجات مئوية.

وتشهد حالة الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

نصائح لتجنب الاجهاد الحراري وضربات الشمس

وكانت وزارة الصحة قد حذرت المواطنين في وقت سابق من الإصابة بالإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة ما بين الساعة 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا، ونصحت المواطنين ببعض النصائح التي جاءت كالتالي:

- الاكثار من تناول المشروبات والسوائل وعلى الأخص الماء، بحيث لا يقل معدلها عن 2 – 3 لتر يوميًا، فضلا عن تناول العصائر والسوائل الصحية لتعويض فقدان الجسم للماء.

- الابتعاد أو تجنب قدر الإمكان التواجد في أماكن سيئة التهوية.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الابتعاد عن الاجهاد الحراري.

- ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم الأكثر تعرضًا لإصابة بضربات الشمس.