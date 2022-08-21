استجابة لأهالي مطاي.. استئناف إنشاء كوبري «الكفور» بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا اليوم الأحد، استئناف العمل في إنشاء كوبري قرية «الكفور»، التابعة لمركز مطاي شمال المحافظة، بعد تضرر الأهالي من توقف أعمال إنشاء الكوبري.

تضرر أهالي قرية «الكفور» من توقف الأعمال

ورصدت وحدة الرصد والمتابعة بمحافظة المنيا، في وقت سابق، عدة شكاوى من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تضرر أهالي قرية «الكفور»، بمركز مطاي، من توقف الأعمال بكوبري القرية.

ووجه اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز مطاي بسرعة فحص الشكوى، والإفادة العاجلة بالإجراءات المتخذة حيالها.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز مطاي بأنه تم استئناف العمل بالكوبري، مع إجراء متابعة دورية ومستمرة لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ لسرعة إنجازه.

محافظ المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأبوقرقاص

وتفقد محافظ المنيا وعدد من القيادات التنفيذىة بالمحافظة، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية «نزلة أسمنت»، بمركز أبوقرقاص، والتي شملت أعمال إنشاء محطة رفع للصرف الصحي، ومجمع خدمات للمواطنين، والمجمع الزراعي، وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير لمركز الشباب، ورفع كفاءة المركز الطبي، والأعمال الإنشائية لعدد من العمارات السكنية التابعة لمبادرة «سكن كريم»، وأعمال إحلال وتجديد كوبري «نزلة أسمنت»، على ترعة «سري باشا».

وحرص محافظ المنيا على لقاء عدد من المواطنين، خلال جولته، حيث استمع لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروعات «حياة كريمة»، كما وجه المواطنون الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.