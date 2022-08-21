مجالات عمل خريجي كلية علوم قسم الفلك والأرصاد الجوية.. 11 وظيفة

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يبحث طلبة شعبة العلمي «علوم ورياضة» عن الكليات العلمية وأقسامها التي تتوافق مع مجموعهم ورغباتهم، وتوفر لهم فرص العمل بسهولة بعد التخرج، منها كلية العلوم قسم الفلك والأرصاد الجوية، الذي يتواجد بكلية علوم جامعة القاهرة.

شروط الالتحاق بكلية العلوم

ومن شروط الالتحاق بكلية العلوم قسم الفلك والأرصاد الجوية، أن يحصل الطالب على الثانوية العامة القسم العلمي «علوم أو رياضة»، وما يعادلها وفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد سامي، عضو سابق بمجلس نقابة العلميين، وباحث دكتوراة بكلية العلوم جامعة طنطا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خريج قسم الفلك والأرصاد الجوية يحصل على درجة بكالوريوس العلوم، ويتم تسجيله كإخصائي في علوم الفلك والأرصاد الجوية في سجل الإخصائيين العلميين بنقابة العلميين.

مجالات الدراسة بالكلية

وعن المجالات التي يدرسها طلبة قسم الفلك والأرصاد الجوية، أوضح الدكتور سامي أنهم يدرسون علم الكواكب والنجوم، ويدرسون أيضًا المذنبات والظواهر الفلكية، بالإضافة إلى دراسة الأرصاد الجوية من خلال التعرف على تنبؤات الطقس والمناخ، والتغيرات المناخية والملوثات الجوية.

الوظائف المتاحة بعد التخرج

وفيما يخص مجالات العمل بعد التخرج، تابع الدكتور أحمد سامي، أن خريج الكلية يمكنه العمل تحت مسمى أخصائي علم الفلك والأرصاد الجوية في عدد من المراكز والهيئات، كمراكز الأرصاد الجوية، وكالة الفضاء المصرية، شركات الملاحة الجوية والخدمات البحرية، بالإضافة إلى إمكانية عملهم في الموانئ المصرية والمعامل المركزية لبحوث المناخ الزراعي، والمركز القومي للبحوث.

وتابع: «يمكن أيضًا لخريج قسم الفلك والأرصاد الجوية أن يعمل في الهيئة المصرية للسلامة البحرية، الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، فضلًا عن المحطات التي تتبع الأقمار الصناعية، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى عملهم في التدريس الجامعي لعلوم الفلك والأرصاد الجوية».