قانوني يكشف خطوات استخراج إعلام الوراثة: يحدد الأنصبة الشرعية

تساؤلات عدة يبحث كثيرون عنها للاستفسار عن تقسيم الميراث، فبعد وفاة رب الأسرة يبحث الورثة عن حقهم، لتقسيم التركة بينهم، ويحتاجون إلى معرفة الخطوات والمستندات التي من خلالها يمكنهم الاطلاع على ممتلكاتهم ومعرفة حسابات المتوفي.

وترصد السطور التالية، خطوات استخراج قرار إعلام الوراثة وتكلفته من محكمة الأسرة، والإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخراجه، كما يلي:

في حالة وجود قصر

وبحسب المحامي علي حمودة، المختص في الأحوال الشخصية، فإنّ إعلام الوراثة يستخرج من محكمة الأسرة، ويحدد من هم الورثة الشرعيين للمتوفى، وأنصبتهم، وأنّ الإجراءات تختلف حسب أعمار الورثة، فحال وجود قصر أعمارهم أقل من 21 عاما، حينها يتطلب وصاية أولًا قبل أن يتم إعلام الوراثة.

في حالة عدم وجود قصر

واضاف المحامي لـ«الوطن»، أنّه حال عدم وجود أحد من الورثة قاصر، يتم التقديم على طلب إعلام للوراثة لرئيس محكمة الأسرة، يرفق معه شهادة وفاة وصورة من البطاقة لإثبات الشخصية للمتقدم بالطلب لتحديد جلسة له، وبعد أن يحدد له ميعاد للجلسة يتم حينها إعلان الورثة.

مستندات استخراج إعلام الوراثة

وأوضح المحامي بالأحوال الشخصية، الإجراءات اللازم اتباعها حال استخراج إعلام الوراثة، وذلك حال عدم وجود قصر، ويكون أولها أن يتقدم أحد الورثة الشرعيين بطلب لرئيس محكمة الأسرة، موضحا به اسم المتوفى وأسماء الورثة، وتاريخ الوفاة وفي حالة الأولاد القصر يتطلب اسم الأم باعتبارها الوصية، وترفق معها شهادة الوفاة، إضافة لقرار الوصاية، ويرفق معها صور من بطاقة الرقم الشخصي للمتقدم، أو مستخرج رسمي منها.

وبعدها يعلن مقدم طلب إعلام الوراثة باقي الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، ويجب إحضار شاهدين يوم الجلسة ليسمع القاضي لهما ويشهدون بأن هؤلاء هم الورثة هم الورثة الشرعيون للمتوفى، وبعدها يقوم القاضي بإصدار الحكم بإعلام الوراثة ويحدد حينها اسم المتوفى وتاريخ وفاته، ويحدد أسماء الورثة الشرعيين ويحدد لكل منهم نصيبه الشرعي من الميراث، وفي النهاية يستخرج الشخص الذي قدم الطلب، صورة رسمية لإعلام الوراثة.