البيئة: لتر زيت الطعام المستعمل يلوث مليون متر مكعب من الماء

حذر عدد من الصفحات المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين من بيع الزيت المستعمل، وأدعت تلك الصفحات أن المطاعم تستخدم هذا الزيت، ما يشكل خطرا على صحة المواطنين، زاعمين إعادة تدويره عن طريق إضافة النشا.

مخاطر القاء الزيت في الاحواض

محمد مصطفى، مدير إدارة الوعي البيئي بوزارة البيئة، قال إن إلقاء لتر الزيت بالأحواض والمجاري المائية يسبب تلوثا لمليون متر مكعب من الماء، لذا أطلقت وزارة البيئة عددا من المبادرات لحماية البيئة من ضمنها مبادرة «جرين بان» التي تهدف إلى التخلص من زيت الطعام المستعمل بطريقة آمنة على البيئة وتحمي الأطفال والجميع من إعادة بيع الزيت للمطاعم من خلال الباعة الجائلين عن طريق عدد من الهدايا والطرق التي رصدتها.

تأثير سلبي على البيئة

وأضاف «مصطفى» لـ«الوطن»، أنه من الضروري المحافظة على البيئة وحمايتها بكل الطرق والوسائل وعدم الانسياق وراء هذه الصفحات مجهولة المصدر والتي تبث العديد من المنشورات غير صحيحة من شأنها التأثير على البيئة بشكل سلبي لأن ذلك يسبب العديد من الأضرار الصحية، مؤكدا أنه يجب التخلص من الزيت المستعمل بطريقة آمنة على البيئة من خلال المبادرات الرسمية التي أطلقتها وزارة البيئة.

وأكد أنه يوجد العديد من المبادرات بخلاف مبادرة جرين بان لتحث المواطنين على جمع الزيت المستعمل، حيث تدخل تلك الزيوت في صناعات مثل الصابون والبطاريات وهي صناعات بعيدة عن الصناعات الغذائية والمطاعم.

كيفية التخلص من الزيت المستعمل

وأشار إلى أنه يمكن التخلص من الزيت المستخدم عن طريق الاحتفاظ به حتى تجميع من 5 إلى 10 لترات، والاتصال بالخط الساخن 19481، وهو الرقم الخاص بمبادرة «جرين بان»، التي ترسل مندوبيها لاستلام الزيت.