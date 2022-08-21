مستثمرو السياحة: نأمل في جذب سياح أوروبا من كبار السن خلال فصل الشتاء

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد زيادة كبيرة في أعداد الرحلات السياحية الوافدة من تركيا إلى شرم الشيخ، لافتا إلى أن شركات السياحة التركية ستبدأ في تسيير رحلات إلى مدينة شرم الشيخ بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الرحلات التركية التي ستستقبلها المدينة لن تشمل سياحًا أتراك فحسب بل ستشمل أيضا سياحا روس ومن مختلف الدول الأوربية الأخرى خاصة أن غالبية الدول الأوربية تتحول لجليد خلال الشتاء.

تجهيز برامج سياحية

وأضاف لـ«الوطن»، أن القطاع السياحي المصري يجب عليه الاستفادة من تواجد نحو 150 مليون من كبار السن والمتقاعدين بالدول الأوربية والذين بدأوا من الآن في البحث عن أماكن للسفر إليها وزيارتها خلال فصل الشتاء المقبل في ظل الحديث عن نقص إمدادات الطاقة لأوربا خلال فصل الشتاء المقبل كأحد تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال تجهيز برامج سياحية لتلك الفئة وبأسعار مناسبة لزيارة شرم الشيخ والغردقة خلال فصل الشتاء المقبل.

الموسم السياحي الشتوي

وأشار إلى أنه حال نجاح القطاع السياحي المصري في جذب 1% من كبار السن والمتقاعدين بأوربا فإن الموسم السياحي الشتوي سيكون جيدا للغاية من حيث نسب إقبال السياح على زيارة مصر خلال الموسم الشتوي الذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل ويستمر حتى نهاية شهر إبريل 2023، موضحا أن تركيا بدأت من الآن في تجهيز عروض سعرية لجذب هؤلاء السياح لزيارة إحدى مدنها التي تتسم باعتدال درجة حرارتها خلال الشتاء ويجب علينا الفوز بحصة من هؤلاء السياح.

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي كانت «جيدة» بالقياس بالتأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في توقف الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا وأيضا في تراجع أعداد السياح الروس الوافدين لمصر بنسبة أكثر من 95%.