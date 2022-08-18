أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-8-2022 مقابل الجنيه المصري

يبحث الكثيرون عن أسعار العملات الأجنبية في المؤسسات المصرفية، حيث شهد معظمها استقرار في البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي.

وفيما يلي ينشر موقع «الوطن» أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس، في عدد البنوك الخاصة والحكومية في السطور التالية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، واليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للبيع و19.1 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.1 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك المصرف المتحد نحو 19.38 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك الاهلي نحو 19.37 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع، ووفق تعاملات اليوم من بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو 19.39 جنيه للبيع و19.53 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأوروبية في بنك مصر نحو 19.38 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال في بنك قناة السويس نحو 5.10 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، نحو 22.98 جنيه للشراء مقابل 23.10 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 22.98 جنيه للشراء مقابل 23.10 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي نحو 23.07 جنيه للشراء 23.17 جنيه للبيع.